Tapparelli e l’Alzheimer: incontro aperto alle famiglie e caregiver

Dopo la giornata informativa realizzata in collaborazione con il Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze dell’Asl CN1 e l’inaugurazione della panchina lilla, colore simbolo dell’Alzheimer, il secondo appuntamento alla Residenza Tapparelli è in calendario lunedì 22 settembre, giorno successivo alla giornata mondiale della patologia.

Tutte le famiglie che hanno a domicilio persone affette da demenze, avranno la possibilità di incontrare, presso la residenza, dalle 16, il medico geriatra responsabile del nucleo del declino cognitivo dottor Antonio Criasia e le due psicologhe del gruppo di auto mutuo aiuto che operano in struttura, per confrontarsi sulle tematiche della malattia e condividere esperienze che vivono ogni giorno da caregiver.

In questa occasione le educatrici della residenza, intratterranno i famigliari affetti da patologia con laboratori specifici.

Informazioni presso la struttura di via Cuneo. Telefono 0175 249204.