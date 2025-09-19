Gruppo Gino inaugura il nuovo showroom Hyundai ad Alba

Una grande serata, una cornice elegante e un nuovo traguardo per il settore automotive. Il Gruppo Gino ha inaugurato ufficialmente martedì 16 settembre il nuovo showroom Hyundai di Alba, in Corso Asti 1: una struttura moderna, pensata per accogliere clienti e appassionati con ampi spazi dedicati alla vendita, all’assistenza post-vendita e a un’officina specializzata.

La nuova sede nasce per essere molto più di un semplice punto vendita: è un hub dove tecnologia, design e mobilità sostenibile diventano esperienze concrete, accessibili e personalizzate.

Una storia lunga oltre sessant’anni

Fondato nel 1959, il Gruppo Gino è oggi tra i principali protagonisti del panorama automotive italiano. Con 16 sedi tra Piemonte, Liguria, Lombardia e Toscana e oltre 450 collaboratori, il gruppo si è affermato grazie a professionalità, innovazione e una relazione di fiducia costante con i clienti.

Numeri importanti che raccontano crescita e solidità, ma ciò che distingue il Gruppo Gino è soprattutto la capacità di mettere al centro le persone, accompagnandole in un percorso di mobilità completo: dalla consulenza all’acquisto fino all’assistenza quotidiana.

L’evento inaugurale

L’inaugurazione ad Alba ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, clienti e istituzioni. Sul palco sono intervenuti Alessandro Gino, Amministratore Delegato di Gino S.p.A., e Francesco Calcara, Presidente e CEO di Hyundai Italia.

«Per noi – ha sottolineato il management del Gruppo Gino – la cura del cliente è un valore fondamentale. Questo showroom non è solo un luogo dove acquistare un’auto, ma un presidio di innovazione, dove accompagnare il cliente in ogni fase del suo percorso di mobilità.»

Calcara ha rimarcato l’importanza della nuova apertura per Hyundai Italia: «Siamo felici di inaugurare questa collaborazione con Gruppo Gino, sotto il segno di una comune visione. Rafforzare la presenza sul territorio con imprenditori d’eccellenza ci permette di offrire un’esperienza sempre più personalizzata, mettendo le persone al centro dell’innovazione.»

Un futuro condiviso

La partnership tra Hyundai e Gruppo Gino si fonda su valori comuni: affidabilità, innovazione, attenzione al cliente e una visione di mobilità sostenibile. Lo showroom di Alba espone l’intera gamma Hyundai, dai modelli termici a quelli ibridi ed elettrici, con consulenti specializzati pronti a guidare ogni scelta.

Per Hyundai Italia la nuova sede rappresenta un ulteriore passo nella strategia di rafforzamento qualitativo della rete, oggi composta da oltre 120 punti vendita attraverso 80 dealer sul territorio nazionale. L’obiettivo è trasformare la vision globale “Progress for Humanity” in esperienze locali concrete, grazie a strutture moderne e servizi su misura.

Alba capitale della mobilità

Con l’apertura dello showroom Hyundai, Alba diventa così un nuovo punto di riferimento per chi cerca una mobilità innovativa, sostenibile e vicina alle esigenze quotidiane. Una scelta strategica che unisce lo sviluppo del territorio a una proposta di valore per i clienti.

Un traguardo che conferma il ruolo del Gruppo Gino come protagonista del cambiamento e interprete di un futuro dove performance, tecnologia e sostenibilità entrano davvero nella vita di tutti i giorni.