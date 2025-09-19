La Banda Brusca con “Prova d’amore” al Centro Incontri Anziani di Chiusa di Pesio

Giovedì 25 settembre alle 20.45 al Centro Incontri Anziani in Via G. Mauro, 8 a Chiusa di Pesio risate in piemontese con la compagnia Banda Brusca di Bene Vagienna che metterà in scena la commedia brillante in due atti di Secondino Trivero “Prova d’amore”.

Un ricco industriale vedovo convive con la sua ex segretaria che si atteggia a ricca e nobile con tanto di maggiordomo pignolo e pressante. In soccorso al malcapitato arrivano la zia, il fratello dalla campagna e poi i figli…

Sul palco Vito Immacolato, Gigi Dotta, Gianni Sibona, Danilo Morra, Susanna Costamagna, Maurizio Dogliani, Rosanna Bruno, Matteo Tomatis, Vilma Trabucco, Elena Trossarello e Silvio Morra; suggeritori e aiuto regia Manuela Cavallero e Stefano Bottero; scenografie Gianluca Panero.

La serata è organizzata dal Centro Incontri Anziani con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo. Per info e prenotazioni: tel. 333.7177006