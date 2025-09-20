Garessio, deceduto il 95enne investito da una moto sulla Statale 28

Si è trasformato in tragedia l’incidente avvenuto nella mattinata di venerdì 19 settembre lungo la Statale 28 del Colle di Nava, in territorio di Garessio. Un motociclista ha investito un uomo che stava attraversando in prossimità di un passaggio pedonale.

La vittima è Anselmo Ravotto, classe 1930, storico ex dipendente dello stabilimento garessino della Lepetit. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e il trasferimento in elicottero all’ospedale Santa Croce di Cuneo, le sue condizioni si sono rivelate troppo gravi: il 95enne è deceduto dopo il ricovero.

Sul posto erano intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Mondovì, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e nella regolazione del traffico lungo l’arteria, particolarmente congestionata nelle ore successive all’investimento.