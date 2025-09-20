 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 20 settembre 2025, 19:07

Donna dispersa mentre cercava funghi a San Bernolfo, in corso le ricerche

Mobilitato un ampio dispiegamento di forze: Vigili del Fuoco, SAGAF della Guardia di Finanza, Carabinieri e Soccorso Alpino

immagini di repertorio

immagini di repertorio

Allarme in Valle Stura per la scomparsa di una donna di circa 55-60 anni, dispersa mentre era a funghi nei boschi di San Bernolfo. Sono in corso le ricerche.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna era insieme al cognato. I due si sono separati: l’uomo è riuscito a rientrare, mentre della donna si sono perse le tracce.

Sul posto sono impegnati i Vigili del Fuoco con la squadra SAF, il SAGAF della Guardia di Finanza, i Carabinieri e il Soccorso Alpino, che stanno delimitando l’area e coordinando le battute di ricerca.

In Aggiornamento

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium