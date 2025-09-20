Donna dispersa mentre cercava funghi a San Bernolfo, in corso le ricerche

Allarme in Valle Stura per la scomparsa di una donna di circa 55-60 anni, dispersa mentre era a funghi nei boschi di San Bernolfo. Sono in corso le ricerche.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna era insieme al cognato. I due si sono separati: l’uomo è riuscito a rientrare, mentre della donna si sono perse le tracce.

Sul posto sono impegnati i Vigili del Fuoco con la squadra SAF, il SAGAF della Guardia di Finanza, i Carabinieri e il Soccorso Alpino, che stanno delimitando l’area e coordinando le battute di ricerca.

In Aggiornamento