Scontro fatale con un furgone a Govone: motociclista 41enne perde la vita

Si è verificato un incidente mortale, nella mattinata odierna, a Govone.
Per cause da accertare un furgone ed una moto si sono scontrate sulla statale 231 (a breve distanza dal confine con la provincia di Asti) ed il motociclista, un uomo di 41 anni, ha perso la vita.
Si tratta della 29ª vittima della strada, in provincia di Cuneo, dall’inizio dell’anno.
In seguito all'impatto della benzina è fuoriuscita dal serbatoio della moto, situazione che ha reso necessaria la deviazione del traffico in direzione Asti, per ripristinare le condizioni di sicurezza della strada.
Temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 231 “Di Santa Vittoria” al km 17,150.
Sul posto la squadra di Alba dei Vigili del Fuoco ed i Carabinieri, oltre a 118 e Anas.