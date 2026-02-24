Famiglia intossicata dal monossido di carbonio a San Michele Mondovì

Attimi di paura nella notte appena trascorsa a San Michele Mondovì, in via Torre, dove una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio all’interno della propria abitazione. L’allarme è scattato attorno alle tre, quando uno dei componenti del nucleo familiare ha accusato un malore e i familiari hanno chiamato l'emergenza sanitaria.

Sul posto sono quindi intervenuti anche i vigili del fuoco di Mondovì, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’alloggio e a individuare la fonte dell’esalazione. Secondo una prima ricostruzione, il monossido di carbonio si sarebbe sprigionato da un impianto di riscaldamento.

I membri della famiglia, che presentavano sintomi riconducibili a un’intossicazione, come malessere generale, vertigini e nausea, sono stati assistiti sul posto e successivamente trasportati in ospedale per accertamenti e cure.

L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza della manutenzione periodica degli impianti di riscaldamento.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione le cause dell’accaduto.