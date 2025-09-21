Penulltima giornata di Cheese e tanti appuntamenti allo spazio Bra's in piazza Caduti

Penultima giornata di Cheese e ancora appuntamenti allo spazio Bra’s, dedicato alla degustazione della famosa salsiccia e sede di diversi talk e incontri di promozione e informazione durante i quattro giorni della manifestazione.

Il palco di piazza Caduti vedrà anche oggi diversi momenti di incontro e promozione delle eccellenze braidesi, su tutte ovviamente la prelibata salsiccia.

In questa ultima giornata gli eventi hanno preso il via alle 11.30 con “I luoghi della salsiccia di Bra - Dove la cultura incontra il sapore, viaggio nei luoghi della salsiccia di Bra”, evento presentato da Alessia Verri e con la partecipazione di Luigi Barbero direttore del Consorzio Salsiccia di Bra e Marco Carena presidente del Consorzio Salsiccia di Bra.

Alle 15.30 “Dialogo fra eccellenze: la terra cuneese incontra la Riviera Ligure per la promozione dei tesori enogastronomici” evento a cui parteciperà Carlin Petrini in compagnia dei presidenti delle Camere di Commercio di Cuneo Luca Crosetto e Riviere Liguria Enrico Lupi, con la conduzione di Renata Cantamessa.

L’ultimo evento, alle 17 di domenica 21 settembre, avrà per titolo “Bra’s come guida per il Distretto del Cibo del Roero” e vedrà l’intervento del presidente del Distretto del cibo del Roero Silvio Artusio Comba e di Luigi Barbero, direttore Ascom Bra.

Ricordiamo che la 15esima edizione di Cheese è organizzata da Slow Food e Città di Bra, con il supporto della Regione Piemonte e il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e del Ministero del Turismo, il contributo di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, della Camera di Commercio di Cuneo, della Fondazione CRC e della Fondazione CRT, di Confcommercio Ascom Bra.