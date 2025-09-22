Grande affluenza alla Pedalata del Cuore di Savigliano con tappe a Revello e Saluzzo [FOTOGALLERY]

Grande affluenza alla Pedalata del Cuore svoltasi ieri, domenica 21 settembre a Savigliano con quasi 300 iscritti, affiancata da Bicincittà che ha raccolto circa 200 partecipanti tra bambini e adulti, e con un pranzo conviviale che ha visto la presenza di 270 persone.

La manifestazione è da sempre un momento di grande valore simbolico e sociale, legando lo sport al tema della prevenzione dell’ictus cerebrale e dell’infarto miocardico. Pedalare significa prendersi cura della propria salute, con benefici diretti sul cuore e sulla circolazione.

I sindaci di Savigliano, Antonello Portera, e di Saluzzo, Franco Demaria, rigorosamente in tenuta da ciclisti, hanno dato il via all’11ª edizione della manifestazione da piazza Santarosa, cui ha fatto seguito la partenza di Bicincittà.

La Pedalata del Cuore ha proposto un percorso di circa 70 chilometri con due tappe nel Saluzzese: la prima a Revello, in valle Po, e la seconda a Saluzzo, prima del rientro a Savigliano per il pranzo.

Bicincittà, invece, ha previsto un tragitto più breve di 20 chilometri, adatto a famiglie e ragazzi, con arrivo a Cavallermaggiore dove il sindaco Davide Sannazzaro ha accolto i ciclisti e dato lo ‘start’ alla ripartenza.

A Revello i ciclisti sono stati accolti dal sindaco Paolo Motta e dagli amministratori comunali nel parco della residenza per anziani San Chiaffredo, dove la Protezione Civile comunale ha garantito supporto organizzativo e logistico. Molti cittadini hanno inoltre usufruito di visite mediche gratuite per la prevenzione cardiovascolare, grazie a un medico e a due infermiere revellesi dell’ospedale di Savigliano.

La tappa è stata anche occasione per presentare al pubblico le attività della Fondazione Ospedale Saluzzo-Savigliano-Fossano, nata per rafforzare la collaborazione tra i territori e sostenere la sanità locale.

A Saluzzo i partecipanti sono stati accolti dagli sbandieratori di San Martino delle Nuvole e da un rinfresco preparato dal Cnos di Saluzzo, con il supporto dell’Officina delle Idee, presieduta da Carlo Ravazzi, che ha commentato:

“È stata una bella iniziativa, ringraziamo gli Amici dell’Ospedale di Savigliano e Cuore in Mente per l’organizzazione. Per il prossimo anno stiamo pensando di realizzare in contemporanea anche a Saluzzo Bicincittà”.

Sul fronte della prevenzione i numeri sono stati significativi: circa 100 esami a Savigliano, 70 a Saluzzo e 60 a Revello, a cui si aggiungono 50 eco-doppler alle carotidi e numerosi esami della vista.

Soddisfatto il presidente degli Amici dell’Ospedale di Savigliano, Valerio Maccagno, che ha dichiarato: “Siamo molto contenti per i numeri raggiunti quest’anno. Bene anche la prima edizione di Savinbike, dedicata agli appassionati delle due ruote con bici d’epoca, stand ed esibizioni. Importante la collaborazione con l’Officina delle Idee di Saluzzo, perché è necessario abbattere i campanilismi nell’ottica dell’ospedale unico che sorgerà tra Savigliano e Saluzzo”.

L’evento ha unito sport, salute e comunità, ribadendo l’importanza della prevenzione e degli stili di vita sani, fondati sul movimento, sulla corretta alimentazione e sull’attenzione al benessere.

La Pedalata del Cuore e la giornata per la prevenzione sono state organizzate in collaborazione con ASL CN1, Cuore in Mente APS, Pro Loco Savigliano, Officina delle Idee per l’Ospedale di Saluzzo e Mutuo Soccorso di Savigliano, con il patrocinio dei Comuni di Savigliano, Saluzzo e Revello.

