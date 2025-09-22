Individuati i primi 6 milioni per il consolidamento della tangenziale di Alba

Nell’ambito della giornata di incontri oggi al Grattacielo Piemonte tra il presidente della Regione Alberto Cirio e il nuovo amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme con i responsabili di Anas Piemonte e della direzione è stato affrontato il tema della tangenziale di Alba. Come è noto con il completamento dei lavori dell’autostrada Asti-Cuneo, per la tangenziale di Alba sono necessari lavori di adeguamento conformi all’aumento di carico che deriverà dalla piena percorribilità dell’autostrada.

"Anas ci ha comunicato che i lavori di adeguamento inizieranno il 13 ottobre e che, nel contratto di programma 2025, sono stati individuati i primi 6 milioni di euro necessari all’avvio dell’intervento. Le ulteriori risorse saranno individuate nel programma 2026 per proseguire i lavori in continuità" spiegano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi.

"Lavori fondamentali, che devono andare di pari passo rispetto a quelli di realizzazione del lotto definitivo della Asti-Cuneo – dichiara il presidente della Provincia Luca Robaldo - Attraverso il Gruppo di Lavoro 'Grandi Opere', coordinato dal Vicepresidente Antoniotti, la Provincia è poi impegnata nella progettazione di tutte le opere di adduzione alla autostrada stessa e nello sviluppo della progettazione del c.d. 'Terzo Ponte' che assicureranno ad Alba, Bra, Langhe e Roero la viabilità che meritano".

"Un incontro proficuo che ha fatto chiarezza sull’avvio dei lavori da una parte e dall’altra sui finanziamenti. Con questi primi 6 milioni di euro possono partire finalmente i lavori di adeguamento, indispensabili e per tanto tempo richiesti e attesi dalla nostra città e dal territorio. Continuiamo a seguire attentamente gli sviluppi affinché questi interventi si svolgano nel più breve tempo possibile e senza arrecare disagi alla viabilità cittadina ed extraurbana", aggiungono il sindaco di Alba Alberto Gatto e l’assessore ai Lavori pubblici e mobilità Edoardo Fenocchio.