Mondovì, sospensione dell'acqua per lavori in diverse zone della Città

La Società Mondo Acqua S.p.A. informa che, per interventi programmati, il servizio di erogazione dell'acqua sarà sospeso dalle 21 di mercoledì 24 settembre fino alle 6 di giovedì 25 settembre (e comunque sino al termine dei lavori), nelle seguenti località/vie:

Mondovì – Via Cuneo tra Via Ortigara e rotatoria tangenziale

• Via Alba

• Via Bra

• Via Dogliani

• Via Carrù

• Via Cherasco

• Via Nino Manera

• Via Saluzzo

• Via Croce Rossa

• Via C.A.dalla Chiesa

• Via S.Anna nel tratto compreso tra Via Cuneo e Via C.A.dalla Chiesa

• Via Tiro a Segno

• Via G. Falcone

• Via P. Borsellino

• Via Boves

• Via Peveragno

• Via Beinette

Al termine di tali intervento, durante tutta la giornata del 25/09/2025 e nei successivi giorni, è possibile che si verifichino problemi di torbidità temporanea e diminuzioni di pressione e portata alle utenze sottese a tale rete.