Cervasca, Merlo SpA premiata per l’impegno nella promozione della salute nei luoghi di lavoro

La Merlo SpA è stata premiata oggi nell’ambito del programma WHP – Workplace Health Promotion 2024, promosso da ATS e Regione Piemonte, per l’impegno attivo nel promuovere un ambiente di lavoro sano e sicuro, con particolare riferimento al contrasto delle sostanze e dei comportamenti di abuso.

La cerimonia di premiazione si è tenuta questa mattina presso la Merlo SpA, alla presenza del Direttore dello SPRESAL dell’ASL CN1, Santo Alfonzo, di Denise Sorasio e del personale dello staff sanitario territoriale.

Il riconoscimento arriva a seguito delle iniziative sviluppate dall’azienda nel corso dell’anno, in collaborazione con la Med. Art. Servizi srl, tra cui:

_L’adozione di un regolamento interno sul consumo di alcol e sostanze nei luoghi di lavoro;

_L’organizzazione di percorsi formativi e informativi per i dipendenti, in collaborazione con medici del lavoro ed esperti del settore, che hanno coinvolto oltre il 90% dei lavoratori (1.391 persone) per un totale di 2.782 ore di formazione;

_L’attivazione di uno sportello di ascolto e supporto psicologico, a disposizione di tutto il personale aziendale grazie al supporto dei medici del lavoro.



L’adesione al programma WHP rientra in un piano pluriennale avviato dalla Merlo SpA, che mira a migliorare il benessere e la qualità della vita dei lavoratori. Il 2024 è stato il primo anno di collaborazione con l’ASL CN1 nell’arco del progetto promosso dalla rete regionale piemontese WHP, ma rappresenta la naturale evoluzione di un impegno già presente da tempo nella cultura aziendale: basti pensare, ad esempio, all’Hub vaccinale messo in piedi dopo la pandemia del Covid-19.



Il 2024 in cifre:

_Il 60% dei partecipanti ha dichiarato l’intenzione di migliorare il proprio stile di vita,

_Il 95% ha valutato positivamente l’intervento,

_Il tema che ha suscitato maggiore interesse è stato il contrasto al fumo di tabacco, un’abitudine ancora diffusa tra circa il 40% dei dipendenti.



Proseguendo su questa linea, nel 2025 è stato avviato un nuovo progetto focalizzato sulla promozione di stili di vita sani e sulla prevenzione delle malattie cronico-degenerative a carico dell’apparato cardiovascolare, respiratorio e del metabolismo coinvolgendo i lavoratori durante le visite mediche periodiche.