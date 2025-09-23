 / Attualità

Attualità | 23 settembre 2025, 14:11

Successo a Carrù per l'evento "Gli ingredienti per costruire il futuro: comunicazione, sport e famiglia”, con la consegna delle benemerenze agli sportivi

Domenica scorsa, in un teatro "Vacchetti" gremito, premiati gli atleti che si sono distinti nella scorsa stagione. Ampia presenza di pubblico per ascoltare gli interventi del tik toker Loris Aleo e della psicologa Giorgia Rocchetta della Scuola Calcio Torino F.C.

Ampia partecipazione la scorsa domenica 21 settembre a Carrù per l'evento “Gli ingredienti per costruire il futuro: comunicazione, sport e famiglia”.

In un teatro "Vacchetti" gremito il Comune, in la collaborazione della Polisportiva, ha premiato le associazioni sportive locali che si sono distinte nella scorsa stagione, dando poi  spazio sul palco a un incontro dedicato al rapporto tra comunicazione, sport e famiglia.

Sono state consegnate benemerenze agli atleti e alle atlete carrucesi del Mondovì Volley, Twirling Carrù e Basket Carrù-Farigliano e dell'Atletica Mondovì.

Protagonisti dell'evento, condotto da Luca Vargiu, sono stati il tik toker Loris Aleo (un milione di follower) e la psicologa Giorgia Rocchetta della Scuola Calcio Torino F.C., moderati dal giornalista Emanuele Lubatti.

“L’iniziativa conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso i giovani e lo sport, valori fondamentali per la crescita della comunità –  il sindaco Nicola Schellino e l’assessore allo Sport Carol Curti. Un ringraziamento particolare va a Nicolò Bono, ideatore e coordinatore del progetto, che ha curato l’organizzazione in ogni dettaglio.”

Arianna Pronestì

