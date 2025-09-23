Successo a Carrù per l'evento "Gli ingredienti per costruire il futuro: comunicazione, sport e famiglia”, con la consegna delle benemerenze agli sportivi

Ampia partecipazione la scorsa domenica 21 settembre a Carrù per l'evento “Gli ingredienti per costruire il futuro: comunicazione, sport e famiglia”.

In un teatro "Vacchetti" gremito il Comune, in la collaborazione della Polisportiva, ha premiato le associazioni sportive locali che si sono distinte nella scorsa stagione, dando poi spazio sul palco a un incontro dedicato al rapporto tra comunicazione, sport e famiglia.

Sono state consegnate benemerenze agli atleti e alle atlete carrucesi del Mondovì Volley, Twirling Carrù e Basket Carrù-Farigliano e dell'Atletica Mondovì.

Protagonisti dell'evento, condotto da Luca Vargiu, sono stati il tik toker Loris Aleo (un milione di follower) e la psicologa Giorgia Rocchetta della Scuola Calcio Torino F.C., moderati dal giornalista Emanuele Lubatti.

“L’iniziativa conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso i giovani e lo sport, valori fondamentali per la crescita della comunità – il sindaco Nicola Schellino e l’assessore allo Sport Carol Curti –. Un ringraziamento particolare va a Nicolò Bono, ideatore e coordinatore del progetto, che ha curato l’organizzazione in ogni dettaglio.”