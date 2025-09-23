5 ricette vegetariane per goderti l'estate

Le ricette vegetariane sono semplicemente perfette per l'estate. Fresche, nutrienti e veloci da preparare, rappresentano l’ideale sia per chi segue un regime dietetico di questo tipo, sia per chi desidera portare in tavola qualcosa di diverso e magari stupire le persone del cuore durante una cena in giardino.

Oggi ve ne proponiamo 5 tanto gustose quanto pratiche da realizzare. Ci siamo ispirati ai piatti vegetariani che si possono trovare su HelloFresh: un servizio di meal kit a domicilio che permette di scegliere tra tanti piatti capaci di coniugare creatività e genuinità, ricevendo, direttamente presso il domicilio desiderato, gli ingredienti freschi e già porzionati in base al numero di persone per cui si cucina. Tutto questo insieme alle istruzioni da seguire.

Insalata calda di fagioli neri e uova sode

I fagioli neri sono un legume particolarmente prelibato e vengono coltivati in tutto il mondo, Italia inclusa. Sono perfetti per realizzare molteplici preparazioni vegetariane e non hanno nulla a invidiare ai più conosciuti cannellini e borlotti.

Questa ricetta estiva li vede protagonisti insieme al cavolo nero, un ortaggio coltivato soprattutto in Toscana e più in generale nel Centro Italia, alle uova sode, alla patata, che è un tubero la cui stagione di riferimento è proprio l'estate, e a erbe aromatiche come il timo.

Il risultato è un’insalata calda bilanciata, genuina e capace di conquistare il palato al primo assaggio.

Couscous perlato alla feta Dop e peperoni

Il couscous è un grande classico della cucina mediorientale ma sta prendendo piede anche in Italia grazie a una particolare praticità per quanto riguarda la sua preparazione. Bastano infatti pochi minuti per cuocerlo.

Si può condire in tanti modi diversi e uno dei più prelibati per la stagione estiva è quello di abbinare i peperoni insieme alla feta: un formaggio fresco tipico della gastronomia greca, dal sapore intenso ma mai troppo sopra le righe.

Pita alle uova sode e tzatziki alla tahina

Anche per questa ricetta facciamo un salto in Grecia e in altre aree del Mediterraneo e del Medio-Oriente. La pita, infatti, è un tipo di pane particolarmente leggero che viene preparato in questi luoghi, così come la salsa tzatziki e la tahina: una crema che si ottiene dai semi di sesamo. Una ricetta vegetariana dal gusto esotico, speziato e delicato al contempo.

Chicche di patate al pesto di rucola, stracchino e anacardi

Le chicche rappresentano un formato particolare di quelli più comunemente noti come gnocchi di patate. Hanno la grandezza di un chicco e sono dunque di dimensioni contenute, soffici e delicate nel gusto. Si cuociono in pochi minuti e sono l'ideale per portare in tavola qualcosa di diverso.

In questa ricetta le troviamo insieme a un pesto a base di rucola, pomodorini e stracchino. Gli anacardi conferiscono una nota croccante che alleggerisce l'insieme.

Burrata su pappa al pomodoro, peperoni con basilico e crostini croccanti

La pappa al pomodoro è un piatto tipico toscano e viene preparata soprattutto a Firenze. Questa versione rappresenta una rivisitazione che vede il connubio tra burrata, basilico e crostini dalla consistenza croccante.

Non è solo un modo alternativo di fare la pappa al pomodoro, si tratta piuttosto di una ricetta da gustare d'estate quando i peperoni sono di stagione, insieme al basilico, impreziosendo il tutto con un formaggio prelibato come la burrata.









Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.