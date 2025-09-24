Talento e spettacolo a GRANDE CUNEO con Nicolò Filippucci e Rebecca Ferreri

Il Centro Commerciale Grande Cuneo, destinazione ideale per unire shopping, intrattenimento e momenti in famiglia, accende i riflettori su un nuovo appuntamento da non perdere, pensato per tutti gli amanti del talento e dello spettacolo.

Domenica 28 settembre, a partire dalle ore 17.00, il palco di Grande Cuneo ospiterà il GranCuneo Talent Show, un pomeriggio speciale con la partecipazione di Nicolò Filippucci e Rebecca Ferreri, due giovani artisti direttamente da Amici 2025, due promesse della scena artistica nazionale.

Nicolò Filippucci, in arte Nicolò Filippucci , è un cantante umbro classe 2006 che ha conquistato il pubblico con la sua voce intensa e la passione per la musica, coltivata fin da bambino. Dopo importanti riconoscimenti nazionali, ha recentemente pubblicato l'EP Un’ora di follia.

Attualmente è ancora impegnato in vari eventi in giro per l'Italia.

Rebecca Ferreri, ballerina classe 2004 di origini piemontesi, si è distinta per uno stile dinamico e potente che unisce danza moderna e influenze urban. Il suo percorso nel programma e la sua presenza scenica l’hanno resa uno dei volti più apprezzati di Amici.

Ecco cosa hanno in programma i due creativi per Grande Cuneo: un Live Show di Nicolò e una coinvolgente esibizione di danza di Rebecca insieme a tante performance delle scuole di danza del territorio. Un evento ricco di energia, emozione e passione, con la possibilità per i fan di incontrare i propri beniamini nel corso dell'attesissimo Meet&Greet.

Una giornata pensata per tutti, dagli appassionati di danza e musica ai curiosi che vogliono vivere un'esperienza diversa, immersi nell'entusiasmo del talento giovanile.

Il calendario degli eventi di Grande Cuneo prosegue per tutto il 2025 con tante novità per tutta la famiglia. Per aggiornamenti e dettagli: https://centrograndecuneo.it/ e i canali social ufficiali del Centro.