Giornate europee del patrimonio all’Archivio di Stato di Cuneo

L'Archivio di Stato di Cuneo, aderendo alle Giornate europee del patrimonio (GEP), ha organizzato per i giorni sabato 27 e domenica 28 settembre, dalle ore 9 alle 13, una mostra documentaria intitolata “Antiche carte e nuovi percorsi alla scoperta del territorio cuneese. Un viaggio nella memoria tra mulini, fucine, martinetti: l’evoluzione tecnologica ed economica in età napoleonica attraverso le architetture produttive, materiali e immateriali, nei documenti dell’epoca”.

Saranno esposti in particolare mappe, disegni e progetti appartenenti al fondo del Dipartimento della Stura (quindi dell'epoca dell'annessione del nostro territorio alla Francia) riguardanti concessioni di diritti di sfruttamento dei corsi d'acqua per la produzione di energia a fini produttivi.

L'obiettivo della manifestazione intende essere non solo quello di descrivere il territorio, valorizzando il ricco patrimonio storico locale, ma anche di portare a conoscenza della collettività alcuni aspetti dei cambiamenti istituzionali, giuridici e soprattutto socio-economici intervenuti nel Cuneese del primo Ottocento.

Dalla documentazione esposta, infatti, emerge un quadro molto vivace della realtà produttiva cuneese, rappresentata in immagini anche artisticamente pregevoli, in cui si possono rinvenire preziose informazioni economiche e dettagli tecnici di particolare interesse per ricostruire alcuni aspetti di una società pre-industriale in cammino verso la contemporaneità.