Grappa del Piemonte, si chiude con successo il tour promozionale tra degustazioni e cultura del distillato [FOTO]

Si è concluso con il mese di settembre un importante percorso di promozione e di valorizzazione delle grappe piemontesi, e in particolare delle due IG territoriali regionali, compiuto dal Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo. Attraverso la Douja d’Or prima e in seguito con l’evento Cheese 2025, si sono susseguiti gli appuntamenti con le degustazioni guidate e i laboratori del gusto, che hanno offerto un ricco approfondimento verso i prodotti delle distillerie aderenti al Consorzio, e più in generale verso la conoscenza dell’antica arte lavorativa all’alambicco, che in Piemonte vanta una storia davvero importante.

Cinque appuntamenti, oltre 150 partecipanti, tutte le aziende del Consorzio rappresentate con le loro bottiglie nei diversi contesti che hanno reso protagonisti mastri distillatori, esperti di mixology, assaggiatori professionisti dell’ANAG, produttori di cioccolato, di gelato e di formaggi: un programma vario e ricco di spunti, di gusti, di immagini e di informazioni che ha raccontato la grappa sotto tanti aspetti e nei diversi abbinamenti che ne hanno esaltato i caratteri, comprendendo anche la proposta del cocktail per apprezzare i distillati sotto un nuovo e diverso profilo.

Un percorso caratterizzato dalla grande professionalità delle figure coinvolte e dalla qualità degli allestimenti, che ha raccolto appassionati e neofiti e che ha incontrato l’interesse di molti giovani e anche di visitatori stranieri con la curiosità di approfondire la conoscenza del territorio e dei suoi prodotti. Il Consorzio ringrazia tutti i collaboratori e gli organizzatori che a vario titolo hanno permesso lo svolgersi dei diversi eventi e ricorda il prossimo appuntamento con l’evento “Piemonte Grappa - Alla Corte dell’Alambicco” che domenica 5 ottobre aprirà le porte di 12 distillerie sul territorio del Piemonte.