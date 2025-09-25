Cuneo, si cercano comparse per un film

CASTING CALL: Per un film in preparazione della società di produzione Andromeda Srl e con il patrocinio del Comune di Cuneo, si ricercano comparse (maggiorenni) di età scenica compresa tra i 20 e i 70 anni. Le riprese sono previste per i mesi di ottobre e novembre in provincia di Cuneo.

I casting si terranno:

- Il 3 ottobre a Caraglio presso Piazza Giovanni Giolitti 5, 12023 (CN), all’interno della sala riunioni (ingresso dal cortile). Dalle 15:00 alle 19:00.

- ⁠Il 4 ottobre a Cuneo, presso Promocuneo - Corso Kennedy 5F, 12100, (CN). Dalle 14:00 alle 21:00.

Non è necessaria alcuna esperienza di set pregressa, si invita chiunque ne abbia il piacere a presentarsi alle giornate di casting e partecipare.

Se possibile prima di venire al casting compilare e-form a questo indirizzo https://tinyurl.com/2WMW7HUW