Verzuolo corre in pigiama per la solidarietà

La Podistica Valle Varaita parteciperà anche quest’anno, in collaborazione con la sezione LILT di Cuneo, alla 7ª edizione della “Pigiama Run”, la corsa e camminata in pigiama promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. L’appuntamento è fissato per venerdì 26 settembre 2025 con partenza da Verzuolo: un evento che unisce sport, comunità e solidarietà, raccogliendo contributi per i bambini malati di tumore e per le loro famiglie.

Il percorso satellite approvato dalla LILT di Cuneo prevede la partenza da piazza Willy Burgo (dalle Scuole Primarie), per poi attraversare il centro cittadino, salire verso il Morsetto e concludersi nel suggestivo borgo antico. Per chi preferisce un tracciato più semplice è stata predisposta anche una variante adatta alle famiglie, senza il tratto in sterrato.

Il ritrovo è previsto 17,30 in piazza Willy Burgo, mentre la partenza ufficiale sarà alle 18,30. All’arrivo, dalle ore 19,30, ci si ritroverà nel parco del Castello di Verzuolo per un apericena (su prenotazione al numero 351-4204004).

Per informazioni è possibile contattare i numeri 0175 -42344 o 0175-255114, oppure scrivere a saluzzo@legatumoricuneo.it.

Le iscrizioni vanno effettuate online sul sito ufficiale: www.pigiamarun.it/cuneo.

Al momento della registrazione occorre indicare, accanto al nominativo, la dicitura “Gruppo Verzuolo”.