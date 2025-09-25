IFTS Tecniche di Disegno e Progettazione Industriale: l’unico corso che apre le porte al settore automotive in pochi mesi

L’unico corso che ti apre le porte del settore automotive e della progettazione industriale in pochi mesi. In AgenForm CEMI (la sede di Savigliano di AgenForm Consorzio) prepariamo giovani come te, che non hanno tempo o non possono andare all’Università ma che non vogliono rinunciare a seguire i propri sogni in mondo che li appassiona davvero.

Se vuoi cominciare la tua vita lavorativa col piede giusto, chiamaci e informati sul corso IFTS Tecniche di Disegno e Progettazione Industriale , ma non tardare, stiamo chiudendo le iscrizioni per l’edizione di quest’anno. Il corso è aperto a giovani e disoccupati in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e qualifica professionale.

Ti ricordiamo che questo corso è gratuito, in quanto finanziato dal Fondo Sociale Europeo “Direttiva Istruzione e Formazione Tecnica Superiore” e Regione Piemonte (Marca da Bollo per Attestato Finale di specializzazione di 16 €).

Cosa aspetti? Preiscriviti subito senza impegno .