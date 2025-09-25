Implantologia digitale: alla Clinica Salzano Tirone di Cuneo la precisione del navigatore [VIDEO]

La Clinica Odontoiatrica Salzano e Tirone, fin dalla sua nascita nel 2011, ha puntato sull’innovazione e sul continuo sviluppo, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei pazienti e ridurre paure e timori legati agli interventi odontoiatrici, in particolare a quelli di implantologia.

Oggi, grazie alle più moderne tecnologie, la clinica può offrire soluzioni ancora più affidabili e sicure. Tra le attrezzature più avanzate utilizzate figura il sistema di implantologia navigata, introdotto in Europa nel 2018 e adottato dalla struttura cuneese come una delle poche in Italia. Questa metodica permette di pianificare con estrema precisione la posizione di un impianto già nella fase progettuale e di guidarne il posizionamento in tempo reale, con una significativa riduzione dei margini di errore e dei tempi di intervento.

La pianificazione si basa sulle immagini TAC rielaborate in 3D, che consentono al chirurgo di predisporre l’intervento in maniera dettagliata e accurata. Si tratta tuttavia di una tecnologia riservata a operatori esperti e adeguatamente formati, in quanto richiede competenze specifiche sia in fase progettuale che intraoperatoria. L’implantologia navigata consente di individuare con precisione l’area in cui inserire l’impianto, evitando il rischio di danneggiare strutture anatomiche vicine e rispettando il progetto preoperatorio.

Durante l’operazione, il chirurgo utilizza un manipolo guidato dal sistema di navigazione, collegato a un circuito video che integra le immagini provenienti dalle strutture ottiche poste sullo strumento e sulla bocca del paziente. Sul monitor il professionista può visualizzare in tempo reale il percorso dell’intervento, annullando pressoché del tutto il margine di errore.

Questo approccio consente di pianificare in modo dettagliato il posizionamento, pur lasciando al chirurgo la responsabilità di valutare e adattare le scelte in corso d’opera. In particolare, nei casi complessi, la tecnologia di implantologia navigata rappresenta una soluzione decisiva, capace di offrire risposte a pazienti che in passato non avevano trovato alternative terapeutiche adeguate.

