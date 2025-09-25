A Cuneo torna l'appuntamento con "Made in Cuneo"

Sabato 27 settembre dalle 10.30 alle 19.30, la suggestiva cornice pedonale di Via Roma a Cuneo si trasformerà in un vivace percorso tra creatività, manualità e talento locale con il ritorno dell’atteso mercatino dell’artigianato "Made in Cuneo", all’interno dell’iniziativa "Creativi in centro"

Lungo la via simbolo del cuore cittadino, decine di espositori animeranno la giornata con le loro creazioni uniche, frutto del lavoro artigianale e della passione per il fatto a mano. Bijoux, ceramiche, tessili, accessori, decorazioni e tante altre proposte originali saranno protagoniste di un evento pensato per valorizzare l'artigianato locale e promuovere l'economia creativa del territorio.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con We Cuneo, realtà attiva nella promozione del commercio e delle attività del centro cittadino, e nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di visibilità agli artigiani e ai creativi, contribuendo al tempo stesso alla vivacità del centro storico.

"Creativi in centro" non è solo un mercatino, ma un invito a riscoprire il valore dell’unicità, della sostenibilità e dell’incontro diretto con chi crea con le proprie mani, pezzo dopo pezzo.