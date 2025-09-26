 / Attualità

Attualità | 26 settembre 2025, 13:29

Ad Alba la “Giornata d’inizio” di Comunione e Liberazione

Domenica 28 settembre per l’area geografica del Piemonte Sud

La Casa Diocesana di Altavilla, ad Alba

Domenica prossima, 28 settembre, alle 15.30, nella Casa Diocesana di località Altavilla 29 ad Alba si svolgerà la Giornata d’inizio anno degli adulti e universitari di Comunione e Liberazione. Parteciperanno alla giornata le comunità provenienti dalle province di Cuneo, Asti, Alessandria.

All’avvio dell’anno sociale il movimento propone questo gesto per "favorire la ripartenza comune a tutti gli aderenti e per offrire una proposta originale di ascolto e di paragone con l’esperienza cristiana". Interverrà Michele Campiotti, membro della Diaconia centrale del Movimento, e saranno presentate alcune testimonianze di vita cristiana vissuta. Al termine del gesto sarà celebrata la S. Messa.

È l’occasione per corrispondere alle espressioni di gratitudine espresse da Papa Leone a giugno nel suo discorso ai moderatori delle associazioni e movimenti ecclesiali, promosso a Roma dal Dicastero per i laici: «Voi rappresentate migliaia di persone che vivono la loro esperienza di fede e il loro apostolato all’interno di associazioni, movimenti e comunità. Perciò desidero anzitutto ringraziarvi per il servizio di guida e di animazione che svolgete. Sostenere e incoraggiare i fratelli nel cammino cristiano – dice ancora il Santo Padre - comporta responsabilità, impegno, spesso anche difficoltà e incomprensioni, ma è un compito indispensabile e di grande valore. La Chiesa vi è grata per tutto il bene che fate».

Per informazioni e partecipazione alla giornata scrivere a: comunioneliberazione.cuneo@gmail.com. 

 

 

