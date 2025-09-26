Ad Alba la “Giornata d’inizio” di Comunione e Liberazione

Domenica prossima, 28 settembre, alle 15.30, nella Casa Diocesana di località Altavilla 29 ad Alba si svolgerà la Giornata d’inizio anno degli adulti e universitari di Comunione e Liberazione. Parteciperanno alla giornata le comunità provenienti dalle province di Cuneo, Asti, Alessandria.

All’avvio dell’anno sociale il movimento propone questo gesto per "favorire la ripartenza comune a tutti gli aderenti e per offrire una proposta originale di ascolto e di paragone con l’esperienza cristiana". Interverrà Michele Campiotti, membro della Diaconia centrale del Movimento, e saranno presentate alcune testimonianze di vita cristiana vissuta. Al termine del gesto sarà celebrata la S. Messa.

È l’occasione per corrispondere alle espressioni di gratitudine espresse da Papa Leone a giugno nel suo discorso ai moderatori delle associazioni e movimenti ecclesiali, promosso a Roma dal Dicastero per i laici: «Voi rappresentate migliaia di persone che vivono la loro esperienza di fede e il loro apostolato all’interno di associazioni, movimenti e comunità. Perciò desidero anzitutto ringraziarvi per il servizio di guida e di animazione che svolgete. Sostenere e incoraggiare i fratelli nel cammino cristiano – dice ancora il Santo Padre - comporta responsabilità, impegno, spesso anche difficoltà e incomprensioni, ma è un compito indispensabile e di grande valore. La Chiesa vi è grata per tutto il bene che fate».

Per informazioni e partecipazione alla giornata scrivere a: comunioneliberazione.cuneo@gmail.com.