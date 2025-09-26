"I suoi abitanti si accoppiano con gli animali": il Comune di Roccavione valuta azioni contro pagina Facebook

"Il Comune di Roccavione ha avviato le verifiche del caso e valuterà, nelle forme e nelle sedi opportune, ogni iniziativa utile alla piena tutela della sua comunità di cittadini".

È quanto annunciato dal Comune della bassa Valle Vermenagna amministrato da Paolo Giraudo dopo un post comparso su SpurgatoCN nel quale un "fantomatico" Putin definisce gli abitanti di Roccavione "noti per accoppiarsi con gli animali".

Attraverso una nota ufficiale, senza citare direttamente l'autore del post e parlando genericamente di una "pagina pubblicata su Facebook che si presenta come satirica", il Comune roccavionese ha contestato apertamente il contenuto, definendolo "un attacco gratuito e diffamatorio alla dignità della cittadinanza e all’immagine del territorio".

LA NOTA DEL COMUNE DI ROCCAVIONE

In data odierna, una pagina pubblicata su Facebook che si presenta come “satirica”, ha diffuso un contenuto in cui si afferma, tra l’altro, che gli abitanti di Roccavione sarebbero “noti per accoppiarsi con gli animali”. Tali espressioni costituiscono un attacco gratuito e diffamatorio alla dignità della cittadinanza e all’immagine del territorio.



È opportuno ricordare che la satira è una forma espressiva riconosciuta, che si fonda su esagerazioni e paradossi con finalità critica e interesse pubblico. Diverso è il caso delle offese gratuite: quando mancano il nesso critico, la pertinenza e la finalità informativa o artistica, ci si colloca fuori dall’alveo della satira e dentro la mera denigrazione personale o collettiva. Il contenuto in questione rientra in quest’ultima fattispecie.



Il Comune di Roccavione ha avviato le verifiche del caso e valuterà, nelle forme e nelle sedi opportune, ogni iniziativa utile alla piena tutela della sua comunità di cittadini.