Parroci nel Fossanese: don Bedino si insedia domenica nella nuova parrocchia di Genola, don Uberto succede a don Fruttero

Periodo di avvicendamenti di parroci e assistenti ecclesiastici nelle chiese del Fossanese, in particolare nelle zone pastorali Fossano Nord-Est e Fossano Città.

Dopo aver già annunciato da qualche settimana i saluti di don Giuseppe Fruttero dalle parrocchie di Salmour, Loreto e Sant’Antonino (con l’incarico che andrà in queste sedi a don Giuseppe Uberto), anche l’Unità Pastorale di Genola avrà il suo nuovo parroco: don Danilo Bedino.

Il sacerdote entrerà nella vita comunitaria del paese domenica 28 settembre alle ore 10.

Ad accoglierlo tutta l’amministrazione e i parrocchiani della chiesa di San Michele Arcangelo. Il celebrante officerà le messe anche nelle parrocchie di Sant’Antonio al Baligio di Fossano e Levaldigi di Savigliano.

Per don Giuseppe Uberto, che ha compiuto invece recentemente i 50 anni di ordinazione sacerdotale, è prossimo l'arrivo nelle tre parrocchie di Salmour, Loreto e Sant’Antonino. Termina la sua collaborazione con le parrocchie di Sant’Antonio, San Bernardo e San Martino in Fossano, quindi verrà sostituito da don Pietro Ricciardi.

Don Uberto, classe 1950, nativo di Monsola di Villafalletto, entrò in Seminario a dieci anni, frequentando la quinta elementare dalle Suore Domenicane. Fu nominato ufficialmente parroco il 21 settembre 1975.

Ma prima dell'insediamento di don Uberto, sarà il momento dei saluti per il suo predecessore, don Fruttero.

Don Giuseppe Fruttero, che come dichiara la Diocesi di Fossano-Cuneo “rientra nell’Istituto di vita consacrata a cui apparteneva, quello dei Salesiani di don Bosco”, saluterà i fedeli durante le sue ultime messe di domani, sabato 27 settembre, alle 18 a Salmour e di domenica 28 settembre alle 9.45 a Sant’Antonino. Lo attenderà l’Istituto Salesiano di Lombriasco domenica 19 ottobre.

Il Vescovo Piero Delbosco ha poi nominato gli assistenti ecclesiastici dell’Azione Cattolica nella Diocesi di Cuneo-Fossano: don Marco Giobergia, assistente unitario e per i ragazzi; don Alberto Costamagna, per i giovani (che subentra a don Pierangelo Chiaramello): don Ezio Bodino, per gli adulti.

Don Giuseppe Scotta infine si insedierà a Fossano nella parrocchia di San Sebastiano domenica 5 ottobre alle ore 10 e collaborerà anche con le cinque parrocchie dell’Unità pastorale Romanisio.