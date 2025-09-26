Tracce dell’antica Roma a Bene Vagienna: caccia al tesoro e visite guidate gratuite negli scavi archeologici e al Mab di Palazzo Lucerna di Rorà

Domani, sabato 27 settembre, Augusta Bagiennorum, l’attuale Bene Vagienna in latino, paese che fu possedimento della dominazione di Cesare Augusto e degli Antichi Romani e il Mab (Museo archeologico di Bene Vagienna) nel Palazzo Lucerna di Rorà, presenteranno le loro ricchezze culturali, nell’ambito della classica “Giornata Europea del Patrimonio”.

La giornata si intitola “Architetture: l’arte di costruire. La città romana di Augusta Bagiennorum”. Prevedrà le visite guidate al sito archeologico di frazione Roncaglia e appunto, del museo all’interno di Palazzo Lucerna di Rorà.

“Compatibilmente con il meteo, ci divideremo in due tronconi, con la partecipazione degli studenti archeologi dell’Università di Torino e del professor Paolo De Vingo (ordinario di Archeologia Tardoantica, Cristiana e Medievale presso l'Università degli Studi di Torino-Dipartimento di Studi Storici), che coordineranno con me le tradizionali visite guidate di gruppo lungo gli scavi effettuati alla scoperta dell’antica Bene Vagienna. De Vingo racconterà in particolare quelli realizzati nell'Area archeologica dal 2024 ad oggi da parte degli studenti dell'Università di Torino (gli scavi stanno interessando le tabernae del lato sud del foro). L'Università di Torino ha una concessione di scavo triennale da parte del Ministero della Cultura. Il primo turno di visite sarà alle 15.30, mentre il secondo, in base alle adesioni, avverrà alle 16.30. – precisa la direttrice dell’area archeologica Augusta Bagiennorum Sofia Uggè- Nell’eventuale chi lo gradisse, oltre alle ‘guide umane’ potrà scaricarsi da cellulare tramite applicazione un QR code per poter avere le antiche costruzioni in 3D dell’area in questione”. La collega funzionario archeologico Elisa Lanza, invece, condurrà bambini e interessati alla conoscenza di quella che fu l’antica arte costruttiva romana, con una singolare ‘Caccia al tesoro’, che inizierà alle 16, per poi concludersi dopo un’ora abbondante.”.

“Per quanto riguardante il Mab, vi sarà uno specializzando presso i Beni Archeologici dell’Università di Torino e tirocinante presso le Residenze Reali Sabaude – Direzione Regionali Musei Nazionali Piemonte, Giorgio Lignola, che, con i ragazzi di ‘Archea’ (cooperativa che collabora con il Comune) illustrerà tutte le caratteristiche del museo archeologico. In occasione delle GEP, sarà possibile quindi visitare gli spazi museali accompagnati dal nostro archeologo.”: conclude Uggè.