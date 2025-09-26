 / Cronaca

Cronaca | 26 settembre 2025, 11:30

Danni da avversità atmosferiche: nuova piattaforma per la segnalazione dei danni

La Regione Piemonte ha attivato “Moon”, Modulistica Open Online: le procedure dovranno essere effettuate sul portale direttamente dai cittadini

Novità nella procedura per la segnalazione dei danni da avversità atmosferiche. 

La Regione Piemonte ha attivato la piattaforma digitale “Moon”, Modulistica Open Online, attraverso cui i cittadini potranno comunicare i danni al patrimonio edilizio causati dal maltempo e chiedere la conseguente domanda di contributo.

Accedendo alla piattaforma con una semplice autenticazione tramite Spid o Carta d'identità elettronica, il Responsabile Unico del Procedimento o un altro delegato potrà selezionare il modulo di interesse nella sezione “Opere Pubbliche” e avviare la compilazione per l'inserimento della documentazione che provi la spesa sostenuta.

Rispetto a prima, non sarà più il Comune a dover farsi carico della raccolta e della rendicontazione delle pratiche, ma le procedure dovranno essere effettuate sul portale direttamente dai cittadini.

«L'utilizzo della piattaforma – spiegano dalla Regione – è stato introdotto per semplificare e ottimizzare la gestione delle pratiche di finanziamento, rendendo più efficienti le procedure amministrative grazie all'adozione di modulistica e processi standardizzati».


 

cs

