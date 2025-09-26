BTM partner del Premio Camillo Cavour 2025 assegnato al Maestro Riccardo Muti

Banca Territorio del Monviso ha sponsorizzato, in qualità di main partner, il Premio Camillo Cavour 2025 conferito quest’anno al Maestro Riccardo Muti, una delle personalità musicali più illustri e apprezzate a livello internazionale.

La cerimonia di consegna si è svolta giovedì 25 settembre presso il Memoriale Cavour di Santena, alla presenza del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Generale di BTM.

Istituito nel 2007 e promosso dalla Fondazione Camillo Cavour insieme all’Associazione Amici della Fondazione Cavour, il Premio Camillo Cavour è destinato a personalità che, con il proprio impegno, contribuiscono a proseguire l’opera alla quale Camillo Cavour dedicò tutta la vita: l’unità d’Italia, il rafforzamento della struttura dello Stato nazionale e l’integrazione politica ed economica dell’Italia nella Comunità Europea. Giunto alla 19° edizione, negli anni il prestigioso riconoscimento - plasticamente rappresentato da una riproduzione in oro dei caratteristici occhialini dello statista piemontese - è stato attribuito a personalità italiane di spicco nel mondo dell’economia, della politica, dell’imprenditoria, della scienza e dell’arte, quali Mario Draghi, Carlo Azeglio Ciampi, Umberto Veronesi, Carla Fracci, Samantha Cristoforetti, Carlin Petrini e Piero Angela, solo per citarne alcuni.

L’onorificenza al M° Muti è legata al merito del grande direttore d’orchestra di aver promosso l’Italia e i suoi valori davanti ad un vasto pubblico internazionale, incarnando magistralmente la tradizione musicale ed artistica italiana, favorendo la musica come linguaggio universale tra i popoli e quale polo di aggregazione per le nuove generazioni.

Con questa sponsorizzazione, BTM ha confermato la propria missione di sostegno alla cultura, alla storia e ai valori che rafforzano l’identità territoriale, riconoscendo nel Maestro Riccardo Muti un esempio di eccellenza artistica e di impegno per la diffusione della musica e della cultura italiana nel mondo.