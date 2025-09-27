“Le scienze gastronomiche nell’era della transizione ecologica”: gli studenti dei Licei Classico e Artistico incontrano Carlo Petrini

L’Istituto “G. Govone” di Alba, Liceo Classico Govone e il Liceo Artistico Gallizio, in collaborazione con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, organizza un incontro riservato agli studenti dell’ultimo anno dei due licei con Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e della stessa Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

La lezione – dialogo con gli studenti del Liceo Classico e Liceo Artistico, dal titolo “Le scienze gastronomiche nell’era della transizione ecologica”, si terrà presso il Palazzo Mostre e Congressi di Alba il 2 ottobre e affronterà il tema dell’impatto dei sistemi alimentari sulla sostenibilità ambientale, a partire dal concetto stesso di gastronomia nel contesto globale e nella realtà locale del nostro territorio patrimonio Unesco.

Carlo Petrini sostiene che sia necessario rigenerare il nostro rapporto con l’ambiente per evitare una crisi irreversibile. La rigenerazione deve passare attraverso un ripensamento globale del nostro rapporto con la produzione alimentare e con il consumo di cibo, che da soli sono responsabili del 37% delle emissioni del pianeta. Se il 33% del cibo prodotto nel mondo continuerà a essere buttato via, non ci sarà futuro per il nostro pianeta. Dobbiamo quindi intraprendere una “lotta gioiosa” per sacrificare la competitività e una crescita pericolosa alla collaborazione e a nuove forme di coltivazione integrata. Sono soprattutto i giovani che hanno interesse primario e capacità di cambiare la cultura dell’alimentazione, in un mondo che vede spesso gli agricoltori allearsi con la grande distribuzione e con le piattaforme digitali contro le politiche ambientali, le uniche in grado di salvaguardare il loro e il nostro futuro.

L’incontro, che si inquadra nelle lezioni di orientamento e di educazione civica e negli intenti di salvaguardia del clima che l’Istituto Govone da alcuni anni persegue, sarà introdotto dal Sindaco di Alba Alberto Gatto e dal Dirigente dell’Istituto Govone Roberto Buongarzone.

Carlo Petrini

Carlo Petrini, nato a Bra (Cn) nel 1949, è fondatore del movimento internazionale Slow Food e fondatore e presidente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Nel 2004 la rivista «Time Magazine» gli attribuisce il titolo di Eroe Europeo del nostro tempo nella categoria «Innovator», mentre nel 2008 è inserito dal quotidiano inglese «The Guardian» tra le «50 persone che potrebbero salvare il mondo».

Personalità universalmente nota nel campo delle scienze gastronomiche e non solo, ha ideato il Salone del Gusto di Torino, la rete di Terra Madre, l’evento Cheese. Ha pubblicato l’Atlante delle vigne di Langa (1990), Le ragioni del gusto (Laterza 2001), Buono, Pulito e Giusto. Principi di nuova gastronomia (2005), Biodiversi, con Stefano Mancuso (2005), Terra Madre Come non farci mangiare dal cibo (2009), Cibo e Libertà (2013), Terrafutura, Dialoghi con Papa Francesco (2020), Il gusto di cambiare, con Gaël Giraud (2023).

UNISG

L’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, nata e promossa nel 2004 dall’associazione internazionale Slow Food, propone una formazione completa e unica nell’ambito dei food studies. Oltre 4000 studenti da 100 paesi hanno scelto Pollenzo per i loro percorsi formativi, riconoscendo nell’ateneo una istituzione dinamica e di impronta fortemente internazionale. L’ateneo forma i food specialist, ossia gastronomi con competenze interdisciplinari nell’ambito delle scienze, cultura, politica, economia ed ecologia del cibo, in grado di sviluppare valori come la sostenibilità e la sovranità dei sistemi alimentari globali, comprendendone tutte le fasi, dalla produzione al consumo.