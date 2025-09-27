Rotary Club Alba, primo incontro del ciclo “Pronti ad agire, insieme possiamo”

Martedì 23 settembre 2025 alle ore 18, presso il Palazzo Banca d’Alba, si è svolto il primo incontro del nuovo ciclo “Pronti ad agire, insieme possiamo” del Rotary Club Alba, in collaborazione con Banca d’Alba. Relatore della serata è stato il professor Francesco Testa, ex direttore delle dogane Piemonte – Valle d’Aosta, docente universitario e presso l’Accademia della Guardia di Finanza, moderato dal socio del Rotary albese Ginetto Pellerino.

Il professor Testa, con quarant’anni di esperienza nel settore del commercio internazionale, ha presentato dati e scenari sulle tensioni geopolitiche ed economiche che influiscono sul commercio mondiale. “Il commercio internazionale ha raggiunto nel 2024 la cifra di 33 mila miliardi di dollari, con un’incidenza fondamentale sul Pil di molti Paesi. Ma la sua tenuta è minacciata da rotte marittime sempre più esposte a crisi geopolitiche e da politiche economiche come i dazi”, ha spiegato.

Dopo aver descritto le principali traiettorie marittime e le criticità legate allo stretto di Taiwan, al canale di Suez e al Golfo di Aden, Testa ha sottolineato l’importanza di strategie alternative per l’export italiano. “Il rischio di nuovi dazi statunitensi potrebbe colpire settori chiave come vino e pasta, ma i nostri mercati di riferimento sono per il 76% fuori dagli USA. Occorre quindi rafforzare gli scambi con Asia, Europa e altri mercati emergenti”, ha aggiunto.

La serata, introdotta dalla presidente Piera Arata e dalla responsabile del ciclo Paola Ferrero, ha visto anche i saluti del consigliere comunale Luciano Giri. Si è conclusa con la tradizionale conviviale al ristorante Ca’ del Lupo di Montelupo Albese, alla presenza di ospiti e soci del club.

Il prossimo appuntamento del ciclo sarà martedì 9 dicembre con un incontro dedicato al romanzo giallo in Piemonte, con gli scrittori Alice Basso e Gianni Farinetti, in collaborazione con il Lions Club Alba.