Robilante: domenica musei aperti e finale del campionato italiano di triathlon del boscaiolo

Domenica 28 settembre il Museo della Fisarmonica, Mu.S.Com-Museo del suono e della comunicazione ed il Museo ferroviario di Robilante effettueranno un’aperture straordinaria in occasione della finale del campionato italiano di triathlon del boscaiolo.
Presso il campo sportivo Felice Bosco durante l’intera giornata (ore 9 inizio gare – ore 18:30 premiazione) partecipanti da tutta Italia si sfideranno nelle tre prove di abbattimento, sramatura e taglio con l’accetta per decretare il campione italiano 2025.
In tale occasione i Musei effettueranno le seguenti aperture:
Museo della Fisarmonica: 10-12
Mu.S.Com-Museo del suono e della comunicazione: 15-18
Museo ferroviario: 10-12 e 15:18
Si ricorda che alle ore 13 presso il campo sportivo sarà organizzata da gruppo Alpini di Robilante la grande polentata (per informazioni 3494741318)
Per informazioni:
Museo della Fisarmonica: museofisarmonicarobilante@gmail.com; 3288655394; sito internet www.museofisarmonica.com/
Mu.S.com: Quinto.dalmasso@gmail.com; 3489554673
Museo ferroviario: ferroclub.cuneese@gmail.com; 3339149173
Per ulteriori informazioni: www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).