Robilante: ultima chiamata per il Museo Ferroviario, poi il restauro

Una giornata speciale attende Robilante: domani, domenica 28 settembre, il Museo del FerroClub Cuneese aprirà per l’ultima volta le sue porte nella veste attuale.



L’appuntamento è negli spazi della storica stazione ferroviaria, custode di memorie e atmosfere d’altri tempi.

Il pubblico potrà visitare le sale al mattino, dalle 10 alle 12, e nel pomeriggio, dalle 15 alle 18 accolto come sempre dalla passione dei volontari del Club.

Tra i momenti più attesi, torna anche l’iniziativa “Capostazione per un giorno”: un gioco serio e affascinante, che permette a bambini e adulti di indossare il berretto rosso, manovrare leve e strumenti originali e scoprire il funzionamento della segnaletica meccanica.

Ma l’appuntamento assume un valore particolare: è infatti l’ultima occasione per ammirare il museo così come lo conosciamo.

L’edificio sarà presto interessato da importanti interventi di restauro, finanziati dal programma di cooperazione transfrontaliera Alcotra. Un percorso avviato dieci anni fa che oggi si appresta a scrivere un nuovo capitolo, con l’obiettivo di rilanciare e valorizzare ulteriormente questo angolo di memoria ferroviaria.



