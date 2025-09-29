 / Attualità

Attualità | 29 settembre 2025, 10:05

Domenica 5 ottobre tornano le "Donne in cammino per la Pace di Mondovì"

Seconda edizione della manifestazione "Cammina e pedale per la Pace".

Le "Donne in cammino per la Pace di Mondovì" parteciperanno, il 5 ottobre, alla seconda edizione della manifestazione "Cammina e pedale per la Pace".

L'evento è sostenuto dall'A.N.P.I. monregalese, dall'associazione partigiana Ignazio Vian di Cuneo, dal Caffè Sociale, da Mondoqui ed ha il patrocinio del Comune di Mondovì.

Organizzazione:

- ore 8.45 Ritrovo in Piazza Franco Centro (Stazione FS Mondovì)

- ore 9.00 Partenza

- ore 9/11.30 Giro dei cippi partigiani a piedi (circa 4 km), o in bicicletta (circa 18 km) accompagnato da storie di nuove Resistenze

- ore 11.30 Piazza Martiri della Libertà con interventi di Lorella Gallo (Donne in cammino), Stefano Casarino (presidente A.N.P.I.), Claudia Pinelli (figlia di un ferroviere anarchico)

- ore 12.30 Pastasciutta al Caffè Sociale (gradita la  prenotazione entro le ore 12 di venerdì 3 ottobre, ai numeri 375 8178138 - 346 0590336)

