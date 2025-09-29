L’azienda Renaudo cerca appassionato di ferramenta e utensileria

L’azienda Renaudo, leader nel settore ferramenta e utensileria, è alla ricerca di:
- un banconista/preparazione merci
- un magazziniere
disponibili nei weekend per il punto vendita di San Defendente di Cervasca.
Cosa offriamo:
- un ambiente di lavoro stimolante e dinamico;
- la possibilità di crescere professionalmente;
- contratto CCNL del commercio full time 40 ore.
Cosa ci aspettiamo:
- passione per il settore ferramenta e utensileria;
- minimo di esperienza nel settore;
- disponibilità ad imparare;
- ottime capacità relazionali e comunicative con il pubblico;
- flessibilità e proattività.
Se sei interessato, invia il tuo CV a info@renaudo.com indicando nell’oggetto: Candidatura banconista/preparazione merci oppure magazziniere
Non perdere questa opportunità!