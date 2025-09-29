 / Eventi

L'arte che dialoga con la natura: Christiane Löhr incontra Cuneo

La scultrice tedesca in conversazione con lo storico dell'arte Lóránd Hegyi a Villa Tornaforte Aragno

Giovedì 3 ottobre alle 18.00, Villa Tornaforte Aragno ospiterà un dialogo d'eccezione sull'arte contemporanea tra Christiane Löhr, raffinata scultrice tedesca nota per le sue opere che intrecciano elementi naturali in composizioni di straordinaria leggerezza, e Lóránd Hegyi, prestigioso storico dell'arte e critico internazionale. L'incontro, parte del ciclo "Dialoghi sull'Arte Contemporanea" promosso da Humanities Forum, offrirà uno sguardo privilegiato sul processo creativo dell'artista e sulle tendenze più innovative della scultura contemporanea.

Info e prenotazioni: info@ninoaragnoeditore.it - info@aragnohumanitiesforum.it

