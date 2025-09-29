Racconigi: la rassegna dialettale prende il via sabato 4 ottobre con una commedia di Massimo Abati

Sabato 4 ottobre alle ore 21 a Racconigi, presso il Salone Soms di Via Carlo Costa 23, incomincia la rassegna dialettale con la commedia El borgh dle grassie di Massimo Abati.

La vicenda si svolge in un paesino dove tre abili truffatori si sono accaparrati di una eredità e vogliono costruire un centro estetico e di massaggi nel campo da calcio della parrocchia. Ma non sanno di dover affrontare il parroco del paese e una piccola comunità decisa, che, con qualche sotterfugio metterà a dura prova i truffatori.

Regia e adattamento di Germano Giachino.