International Rally Cup 2025: Matteo Giordano e Manuela Siragusa si confermano campioni del Trofeo 4 Ruote Motrici

Matteo Giordano e Manuela Siragusa hanno vinto il "Valli della Carnia", disputato tra il 26 e 27 settembre, confermandosi campioni del Trofeo 4 Ruote Motrici dell'International Rally Cup 2025.

La coppia cuneese ha perfettamente gestito la pressione e, soprattutto, la gestione degli pneumatici in una gara che, ad eccezione della neve, in due giorni ed otto prove speciali ha offerto ogni tipologia di condizione meteo.

Il testa a testa con l'equipaggio composto da Ciardi e Tondini è durato fino alla terz'ultima prova, quando il vantaggio è salito ad oltre venti secondi ed ha permesso a Matteo e Manuela di creare il gap definitivo in favore della Clio Rally3 della KZ Racing, in gara grazie alla collaborazione di Tiesse Suzuki Asti; terzi classificati Guerra-Guerra, quarti Rossi-Zanella.

Ciliegina sulla torta, i cinque punti extra in classifica per la vittoria della Pirelli power stage, abbinato al dodicesimo posto nella classifica assoluta.

Visibilmente felici dopo la premiazione, Giordano e Siragusa commentano: "Siamo felici e molto soddisfatti per aver tenuto lontano i nostri diretti concorrenti per il Trofeo 4 RM, nonchè le insidie di una gara che si conferma essere tanto bella, quanto complicata, soprattutto nella lettura delle condizioni meteo, che qui cambiano continuamente. Questa vittoria ha richiesto una certa dose di rischi da prendere in gara, avevamo detto "ora o mai più" ed abbiamo dato tutto!

Confermarsi campioni in questo Trofeo per il secondo anno consecutivo è un prestigio, in quanto il livello delle gare affrontate è stato alto così come quello dei nostri avversari. Un grazie speciale a tutti coloro che ci hanno supportato, il risultato è da condividere anche con loro!".