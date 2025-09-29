Ad Alba cresce il fronte delle contestazioni per la variante Gamba di Bosco: "Rischio di un'edilizia invasiva"

La strada di collegamento tra la rotonda “della Vigna” e il quartiere di San Cassiano è da tempo prevista nel Piano regolatore, ma la variante parziale n. 16 approvata in estate continua a dividere. Il nuovo tracciato voluto dalla Giunta Gatto ha suscitato osservazioni dettagliate da parte dei residenti e proprietari di strada Gamba di Bosco, supportati anche dal Comitato di Quartiere San Cassiano.

Gli abitanti, attraverso una corposa istanza depositata la scorsa settimana, contestano una modifica che – a loro dire – appare immotivata e dannosa. "Nella sua versione originaria la strada aveva un andamento rettilineo e creava un equilibrio tra zona agricola e residenziale, con un fronte strada che dava pari dignità a entrambe le parti", spiegano i firmatari. La nuova previsione, invece, introduce una curva forzata e sposta il fronte edificabile verso i terreni agricoli e le case esistenti, privando alcune proprietà della possibilità di affacciarsi sulla viabilità principale e rendendole esposte all’impatto diretto di edifici alti fino a dodici metri.

Un altro punto sollevato riguarda la fascia cuscinetto tra l’area industriale e quella agricola: secondo i residenti, lo spostamento della strada finisce per cancellare quella funzione di filtro che Regione e Provincia avevano già individuato nella variante strutturale precedente, dove le aree verdi a fianco della viabilità erano espressamente vincolate.

Il timore dei residenti è che l’intervento favorisca un’espansione edilizia molto invasiva. "Con la variante si aprono le porte a un insediamento con 4.000 metri quadrati di capannoni e un palazzo di 8.000 metri quadrati alto oltre undici metri, in una zona che fino a oggi è di campagna", si legge nelle osservazioni. Una scelta che, secondo loro, penalizza i piccoli proprietari e compromette la vivibilità del quartiere, sacrificando le esigenze di chi abita l’area a vantaggio di grandi operatori immobiliari.

A queste critiche si aggiunge il sostegno del Comitato di Quartiere San Cassiano. Dopo aver inizialmente accolto positivamente il progetto in prossimità dei Condomini Futura, il comitato ha rivisto la sua posizione a seguito delle audizioni dei cittadini. "Si potrebbe arrivare a un’ulteriore soluzione progettuale con la previsione di un tracciato che meglio concilia gli interessi di tutti", scrive il presidente Gianfranco Cassinelli in una nota al sindaco, chiedendo di sospendere l’iter della variante o di stralciarne la parte più contestata per consentire un confronto diretto.

Sul fronte politico, la minoranza rappresentata da Emanuele Bolla (Fratelli d’Italia) ribadisce la propria contrarietà: "La strada è già prevista dal Piano regolatore e non c’è alcun motivo che ne giustifichi lo spostamento. Si sta determinando un atteggiamento di assoluta arroganza amministrativa, che passa anche nel rifiuto di confrontarsi col comitato di quartiere".

Il consigliere attacca anche il nodo economico: "La realizzazione della strada sarebbe stata a carico di Egea e oggi il Comune li solleva da questo onere milionario, beffando di fatto gli albesi. In una prima fase i terreni dovevano essere ceduti gratuitamente da Egea, ora ci troveremo a doverli acquistare da terzi, con ulteriori costi sul bilancio comunale".

La discussione sulla variante n. 16 approderà nuovamente in aula oggi pomeriggio, dalle 16.30, con la seduta del Consiglio comunale.