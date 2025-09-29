Dal digitale al campo da tennis: venti ragazzi con disturbi del neurosviluppo scoprono lo sport

Venti famiglie, venti storie di successo. Si è concluso con entusiasmo e risultati concreti "PLAYtheGAME: dall'abilità digitale al diritto allo sport inclusivo", il progetto che ha permesso a ragazzi con difficoltà di coordinazione motoria di scoprire il tennis e migliorare le proprie capacità relazionali. Durante la festa finale, i genitori hanno condiviso testimonianze toccanti su come l'iniziativa abbia trasformato la vita dei loro figli, favorendo non solo lo sviluppo motorio ma anche l'integrazione sociale.

Il progetto, promosso dal Dipartimento Materno Infantile dell'ASL CN1 con il sostegno della Fondazione CRC (Bando Impegnati nei Diritti) e realizzato in collaborazione con l'ASD Michelin Sport Club Cuneo, ha rappresentato un modello innovativo di inclusione. L'obiettivo era garantire il diritto allo sport a minori con disturbi del neurosviluppo, combinando tecnologie digitali per il training preliminare e l'esperienza concreta sui campi da tennis del prestigioso club sportivo della multinazionale francese.

Di seguito pubblichiamo il video relativo al progetto.