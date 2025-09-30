Dronero, anziana trovata senza vita in casa: era morta da giorni

Era deceduta presumibilmente da alcuni giorni l'anziana trovata priva di vita nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15, nella sua abitazione di via Garibaldi a Dronero. La donna, classe 1944, viveva sola nell'appartamento.
Il ritrovamento è avvenuto dopo che i familiari, preoccupati per la prolungata irreperibilità della congiunta che non rispondeva da giorni alle loro chiamate, hanno allertato i Carabinieri della locale stazione.
Gli operatori delle Forze dell'Ordine, giunti sul posto insieme ai sanitari del 118, hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per accedere all'abitazione. Una volta all'interno, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, avvenuto per cause naturali secondo le prime verifiche.