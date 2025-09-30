 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 30 settembre 2025, 19:44

Dronero, anziana trovata senza vita in casa: era morta da giorni

L'allarme lanciato dai parenti che non riuscivano a contattarla

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Era deceduta presumibilmente da alcuni giorni l'anziana trovata priva di vita nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15, nella sua abitazione di via Garibaldi a Dronero. La donna, classe 1944, viveva sola nell'appartamento.

Il ritrovamento è avvenuto dopo che i familiari, preoccupati per la prolungata irreperibilità della congiunta che non rispondeva da giorni alle loro chiamate, hanno allertato i Carabinieri della locale stazione.

Gli operatori delle Forze dell'Ordine, giunti sul posto insieme ai sanitari del 118, hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per accedere all'abitazione. Una volta all'interno, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, avvenuto per cause naturali secondo le prime verifiche.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium