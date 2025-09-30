Un comitato scientifico per la Fondazione Ospedale Savigliano Saluzzo Fossano (Fossf). A presiederlo il dottor Baldassarre Doronzo

La Fondazione Ospedale Savigliano Saluzzo Fossano ha scelto di dotarsi di un comitato scientifico al fine di fornire al Direttivo della Fondazione Ospedale SSF una consulenza scientifica, supportandolo sia nelle decisioni strategiche sia nelle attività di programmazione. Sono stati selezionati per questo incarico i medici Baldassarre Doronzo, Michele De Benedictis, Luca Petruzzelli, Domenico Testa, Luciano Solavagione e Luciano Zardo, cercando di favorire la diversità e complementarietà delle competenze ed esperienze.

Il Comitato scientifico fornirà alla Fondazione consulenza scientifica sugli investimenti da effettuare e su questioni relative alla ricerca, vigilando sulla qualità delle proposte e assicurando il rispetto dei più elevati standard di rigore e approfondimento. Inoltre valuterà la rilevanza e la fattibilità dei progetti e si impegna fin da ora a creare rapporti di collaborazione con le principali istituzioni pubbliche e private di ambito sanitario, ma anche universitarie, ed associazioni o fondazioni territoriali, al fine di promuovere e condividere programmi, favorendo lo scambio di conoscenze e di finalità.

Il Comitato scientifico, presieduto dal dottor Baldassarre Doronzo, inoltre, proporrà e svilupperà strategie di ricerca, contribuendo anche allo sviluppo di percorsi di finanziamento, progettando e organizzando convegni, seminari e altri eventi formativi atti a favorire il confronto tra esperti e la diffusione della conoscenza scientifico-sanitaria.

Il Comitato scientifico potrà avvalersi anche di membri non permanenti, dirigenti ospedalieri/territoriali di secondo livello del quadrante nord dell’ASL CN1, competenti ed esperti per progetti specifici.

Come avviene la valutazione? Ogni progetto verrà analizzato attraverso un procedimento di “peer-review” in cui i membri del comitato scientifico valuteranno le proposte sulla base della qualità della ricerca, della rilevanza per la Fondazione e del potenziale impatto sia sugli obiettivi dell’ente sia dell’impatto sui servizi ospedalieri e territoriali.

Tutti i risultati delle valutazioni verranno poi sottoposti al Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la decisione finale.

I membri del Comitato non riceveranno alcun compenso, operando su base volontaria, ad eccezione del rimborso delle spese autorizzate e documentate.