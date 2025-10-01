Crissolo: celebrazione al Santuario di San Chiaffredo per le guide e il Soccorso Alpino

Nella mattinata di domenica 28 settembre, al Santuario di San Chiaffredo, come da tradizione, il rettore don Oreste Franco ha celebrato la messa dedicata alle Guide e al Soccorso Alpino del Monviso.

Durante la funzione sono stati ricordati i morti e i feriti in montagna, con una preghiera particolare rivolta alle guide alpine e ai soccorritori, per ringraziare e benedire il loro prezioso operato.

Un momento di profonda gratitudine è stato rivolto ai volontari, sempre pronti a intervenire nelle chiamate e spesso costretti a mettere a rischio la propria vita per salvare quella degli altri.

Ieri, martedì 30 settembre, il Santuario ha chiuso ufficialmente la stagione con la consueta messa di fine settembre, accompagnata dalla deposizione delle reliquie di San Chiaffredo nella Cappella a lui dedicata.

Si ricorda infine che sono ancora in corso le raccolte fondi per il rifacimento del tetto del Santuario.

Chi desidera contribuire può farlo attraverso un versamento sull’Iban IT97N07601 1020001072 137373, intestato alla parrocchia San Giovanni Battista di Crissolo, con causale “Una losa per San Chiaffredo”.