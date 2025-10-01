 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 01 ottobre 2025, 14:48

Dissesto idrogeologico in Piemonte: stanziati oltre 25 milioni per il 2025

Il viceministro Gava annuncia tredici interventi prioritari per la sicurezza del territorio: da argini e rilevati al consolidamento dei versanti in diverse province piemontesi

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Oltre 25 milioni di euro alla Regione Piemonte per l’anno 2025 per realizzare tredici interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico. Si tratta di opere fondamentali per la difesa del suolo e per la sicurezza delle comunità”. Lo annuncia il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava.

Gli interventi riguardano diverse aree del territorio regionale: dalla realizzazione e adeguamento di argini e rilevati a Volvera, None, Almese, Villadossola, Rubiana e Foglizzo, alla mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento dei versanti a Ormea, Cabella Ligure, Berzano di Tortona, Pontestura, San Michele Mondovì, Sarezzano e Portula. 

Il dissesto idrogeologico – prosegue Gava – rappresenta una delle principali criticità ambientali e di sicurezza per l’Italia. Con questo stanziamento confermiamo l’impegno del governo nella prevenzione, attraverso investimenti che non solo riducono i rischi, ma producono benefici durevoli per l’ambiente, l’economia e i cittadini. Un impegno rafforzato dal recente DL Ambiente con cui potenziamo il ruolo dei Commissari di governo, semplifichiamo le norme e acceleriamo la realizzazione degli interventi”.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium