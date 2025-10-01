La Provincia di Cuneo al convegno sulla Protezione Civile comunale

Venerdì 26 settembre la Sala San Giovanni ha ospitato il convegno “Il sistema della protezione civile comunale: pianificazione, operatività e responsabilità”, introdotto dalla sindaca Patrizia Manassero e arricchito dagli interventi del prefetto Mariano Savastano, dell’assessore regionale Marco Gallo, dell’onorevole Chiara Gribaudo e del consigliere provinciale delegato Simone Manzone.

«La collaborazione fra tutte le componenti del sistema di protezione civile è fondamentale – ha dichiarato il consigliere Manzone – e la Provincia ha un ruolo centrale nella pianificazione. Insieme al Coordinamento territoriale del volontariato e alla Fondazione CRC stiamo lavorando per riattivare finanziamenti dedicati alla promozione del sistema di protezione civile per fare pubblicità con l’obiettivo di aumentare il numero di volontari, che ad oggi hanno superato le 2.500 unità e sono suddivisi in 143 gruppi. Ulteriori fondi saranno destinati alla manutenzione dei corsi d’acqua e all’acquisto di strumenti e dispositivi antifortunistici per i volontari, a cui va il nostro sincero ringraziamento per l’insostituibile lavoro svolto».

I lavori sono poi proseguiti con gli interventi del presidente del Coordinamento Roberto Gagna, dell’assessore comunale Gianfranco Demichelis e di numerosi relatori tecnici e istituzionali, che hanno affrontato i diversi aspetti della pianificazione, del sistema di allerta e della comunicazione del rischio.