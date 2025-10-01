Verzuolo celebra i nonni con una festa a Palazzo Drago, venerdì 3 ottobre

Il Comune di Verzuolo, in collaborazione con l’Acli e l’associazione Auser, organizza la tradizionale “Festa dei Nonni”.

L’evento promosso da Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi (Ccrr) è fissato per venerdì 3 ottobre, dalle 16,15 alle 18,15, a Palazzo Drago (via Marconi, 13) dove nonni e nipoti saranno accolti per celebrare insieme questa ricorrenza, istituita a livello nazionale vent’anni fa.

Il programma prevede musica dal vivo, laboratori manuali e giochi: dalle bocce alle partite a carte (scala 40, pinacola) ad attività creative per tutti.

A rendere ancora più piacevole il pomeriggio sarà un rinfresco offerto dalla Pro loco della Villa, inoltre è stato preparato un piccolo omaggio per ciascun partecipante.

“Vi aspettiamo per festeggiare insieme tutti i nonni e le nonne del nostro paese! – commenta l’assessore Simona Olivero –. Musica e giochi rallegreranno il pomeriggio a Palazzo Drago grazie alla collaborazione del CCRR, dell’Acli, dell’Auser e della Pro Villa. Non mancate, i nonni sono speciali!”.

Un invito sentito, quindi, a tutta la comunità di Verzuolo per partecipare a un momento di gioia e riconoscenza verso i nonni, custodi di affetto, esperienza e tradizioni.



