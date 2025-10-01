Antonio Scommegna presenta la sua silloge a Savigliano

L'associazione Culturale Cenacolo “Clemente Rebora”, nell’ambito del XVII Festival di Espressione Artistica e di Impegno Civile “La Poesia, espressione di tensione umana e spirituale”, promuove le “Giornate dedicate alla Poesia” e organizza per sabato 4 ottobre alle 15,30, al Ridotto del Teatro Milanollo in piazza Turletti a Savigliano, un pomeriggio interamente dedicato alla letteratura e alla musica.

Al centro dell’evento, il reading con la presentazione della silloge “Sempre ritorni come l’onda” di Antonio Scommegna, poeta che nei suoi versi affida alla parola un canto intimo e universale, una riflessione profonda sulla vita, il tempo, la fede e l’amore per la propria terra.

A introdurre l’incontro sarà Maria Franca Dallorto Peroni, presidente dell’associazione Culturale Massimiliano Kolbe e promotrice del Premio di Poesia.

Interverranno la saggista Emanuela Borgatta e il poeta e critico letterario Gianfranco Lauretano, mentre le letture saranno affidate a Livio Partiti e Corrado Vallerotti, attore del Primo Teatro di Saluzzo.

Gli spazi musicali saranno curati dal duo di violiniste Baraz Basak e Bianca Andreea Danca, della Fondazione Istituto Musicale G.B. Fergusio di Savigliano.

Al termine, seguirà la firma copie.

Nella silloge “Sempre ritorni come l’onda”, Scommegna offre al lettore un percorso poetico intenso, dove la memoria e gli interrogativi esistenziali si intrecciano al dolore e alla speranza.

La sua scrittura affronta temi profondi come la crisi del sacro, il legame con le radici e il desiderio di infinito, trasformando la parola in onda che si rinnova, in un continuo ritorno di emozioni e consapevolezza.

Pur attraversato dalla malinconia, il canto poetico dell’autore non rinuncia alla luce: come il mare che non smette di abbracciare la riva, la poesia diventa un rifugio e un atto di resistenza alla fugacità del tempo, capace di toccare l’anima e lasciare un’impronta duratura.

L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Savigliano e della Regione Piemonte.