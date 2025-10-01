Il Caffè Alzheimer di Dronero compie 20 anni

Sarà una bellissima festa sabato 4 a Dronero: l’associazione Caffé Alzheimer compie 20 anni.

Nata nel 2005 per accogliere le persone con fragilità cognitive e i loro familiari, questa importante realtà del nostro territorio coinvolge oggi le persone over 60 grazie alla “Scòla di Grand”, ma si occupa nel contempo in generale di tutta la comunità come motore di cambiamento.

Sabato l’appuntamento sarà presso la Sala Milli Chegai alle ore 17.

“Invitiamo tutta la comunità a festeggiare insieme a noi - dicono dall’associazione - sarà l'occasione per raccontarvi la nostra storia, le cose belle che facciamo e presentarvi l'albo illustrato Malzhimer, libro che spiega ai bambini (ma non solo!) che cosa succede a chi non ricorda più.”



IL RUOLO CRUCIALE DELLE FUNZIONI COGNITIVE

Le funzioni cognitive sono tutti quei processi mentali che ci permettono di percepire il mondo, elaborare informazioni e interagire con l'ambiente circostante, comprendendo anche la capacità di apprendere, memorizzare, pianificare e risolvere problemi. Tra le principali funzioni cognitive rientrano la memoria, l'attenzione, il linguaggio, la percezione, le funzioni esecutive (come la pianificazione e l'organizzazione del comportamento) e le abilità visuo-spaziali.

Di tutto questo si occupa il Caffè Alzheimer, grazie alla preparazione e professionalità dei suoi specialisti, nonché a programmi specifici di riabilitazione cognitiva.

Alla festa di sabato sono invitati tutti, grandi, grandissimi e piccini, per una giornata… che resterà nella memoria!