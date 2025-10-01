"Tasse in aumento e zero visione": la Lega affonda il DUP di Bra

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Bra, la consigliera di minoranza Giuliana Mossino (Lega Salvini Piemonte – Bra) ha espresso un giudizio fortemente critico sul Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026, definendolo «l’ennesima prova di un’amministrazione ferma alla sola ordinaria amministrazione, senza visione né coraggio».

Durante il suo intervento in aula, la consigliera ha evidenziato con decisione diversi punti critici del documento, come gli investimenti ridotti al minimo: solo il 6,4% del bilancio sarà destinato a nuove opere, mentre ben il 93,6% sarà assorbito dalla spesa corrente, la pressione fiscale in crescita: le entrate tributarie aumenteranno di oltre 1 milione di euro in tre anni, con una pressione media pro capite che passerà da 471€ nel 2024 a 508€ nel 2026, il rischio dell'aumento per le tariffe scolastiche e dell’asilo nido: «Una famiglia non può essere penalizzata per servizi essenziali», ha dichiarato Mossino. Inoltre ha sottolineato come la TARI sia a rischio rincaro, nonostante Bra sia tra i Comuni più virtuosi del Piemonte nella raccolta differenziata, con oltre il 90%, e ha criticato la richiesta di sanzioni più severe per contrastare l’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale.

La consigliera ha poi approfondito il tema degli investimenti previsti nel DUP, definendoli «irrealistici e scollegati dalle reali possibilità di spesa», come dimostrerebbe il divario di oltre 11 milioni di euro tra le opere messe a bilancio e le risorse effettivamente disponibili. «Si parla tanto di progetti e ambizioni – ha aggiunto – ma poi le cifre raccontano altro: zero mutui accesi da anni, opere promesse come il campo sportivo di Bandito ancora ferme, l’omologazione dello stadio Attilio Bravi bloccata alla fase di progettazione e i lavori legati al PNRR ancora a metà».

Non meno preoccupante, secondo Mossino, è stato l'atteggiamento della maggioranza in Consiglio comunale: «Non solo le criticità sollevate non hanno ricevuto risposte puntuali, ma la maggioranza si è dimostrata disordinata, poco reattiva e priva di una linea condivisa. Nessun intervento nel merito, nessuna replica alle questioni sollevate», ha sottolineato. Come previsto dal regolamento, il Presidente del Consiglio ha infine chiuso la discussione, in assenza di ulteriori interventi da parte della maggioranza.

La consigliera ha poi concluso il suo intervento con un appello al cambiamento: «Serve uno scatto in avanti. Questo DUP non è all’altezza delle esigenze dei cittadini braidesi e non risponde alle reali sfide del nostro territorio».