A Dronero l’ultimo saluto a Luisa Costanza Morello, esempio di grande autonomia e volontà

Sono tanti i messaggi che stanno giungendo in queste ore a Dronero per la morte di Luisa Costanza Morello.



Di anni 90, era una donna gentile, discreta ma soprattutto dotata di una particolare raffinatezza nei modi. Nata in Francia da una famiglia originaria della borgata Raina di San Michele di Prazzo, da giovane si era trasferita dal piccolo paese dell’Alta Valle Maira fino a Torino, per lavorare alla Fiat. Dotata di grande tenacia, ha rappresentato senza dubbio un grande esempio, in un’epoca dove pochissime donne lavoravano.



Una volta in pensione, era poi giunta a Dronero, dove attualmente viveva, ed a affezionatissima a San Michele di Prazzo, la sua terra, insieme ai fratelli ci tornava ogni volta che poteva. Qui ritrovava se stessa, il respiro e tutta la forza che aveva avuto nel corso della sua vita.



“Luisa aveva una particolare luce negli occhi, si vedeva che più volte aveva preso in mano la propria vita - ci racconta e la ricorda con affetto una ragazza che l’ha conosciuta - Noi c’eravamo incontrate quattro anni fa, era estate: entrambe camminavamo lungo il viale Sarrea, per motivi diversi ma comunque entrambe dovevamo muoverci. Il nostro era stato per certi versi un riconoscerci, oltre che conoscerci: l’autonomia e la volontà ci univano, seppur con vissuto ma anche età molto diverse. Per me era sempre una gioia incontrarla. Un bellissimo regalo averla conosciuta.”



Luisa resterà nel cuore dei fratelli Guido e Aldo, delle cognate Germana, Mauricette e Josette, dei nipoti, pronipoti e parenti tutti.



I funerali avranno luogo sabato 4 ottobre, alle ore 14, nella Parrocchia di Dronero. Qui domani sera, alle ore 20, verrà recitato il rosario. Luisa riposerà nella sue amate montagne, presso il cimitero di San Michele di Prazzo.