Domenica ad Alba si accende il Palio degli Asini: "Un’edizione che punta a coinvolgere tutta la città”

Alba si prepara a vivere la sua giornata più attesa e colorata: domenica 5 ottobre andrà in scena il Palio degli Asini, la corsa che vede i nove borghi cittadini contendersi il drappo dipinto quest’anno dall’artista albese Enzo Mastrangelo.

Il programma si aprirà in piazza Risorgimento alle 10.30, con il sorteggio che assegnerà gli asini ai fantini. “È già un anticipo di Palio – sottolinea Luca Sensibile, presidente della Giostra delle Cento Torri – con il pubblico che partecipa alle tensioni e agli scherzi tipici di questa fase. Ogni anno c’è attesa e curiosità per capire come si formeranno gli abbinamenti”.

Il cuore della festa batterà nel pomeriggio: alle 14.30 partirà la sfilata medievale, gratuita e aperta a tutta la cittadinanza, con oltre 1200 figuranti in costume che da piazza Michele Ferrero attraverseranno corso Fratelli Bandiera e corso Matteotti per arrivare fino al campo del Palio. Qui ogni borgo porterà in scena una piccola rappresentazione animata, incentrata su un tema scelto e raccontato anche in inglese, valutata da una giuria.

La corsa entrerà poi nel vivo con due batterie da quattro giri ciascuna: i migliori nove si sfideranno quindi nella finale a cinque giri. Durante la seconda batteria sarà assegnato anche il Premio Città Gemelle.

“Il Palio resta una manifestazione goliardica – spiega ancora Sensibile – in cui nulla è scontato: può vincere l’asino dato per favorito, ma spesso sono i meno attesi a sorprendere. È anche un evento che vuole avvicinare i cittadini, offrendo una giornata di spettacolo e partecipazione. Quest’anno la nuova location in Piazza Cagnasso consentirà una visuale a 360 gradi e più posti a sedere, pur rinunciando alla scenografia della cattedrale”.

Accanto alla competizione, resta centrale l’attenzione al benessere degli animali, che saranno sottoposti a controlli veterinari prima delle gare. “Lo ripeto sempre – conclude Sensibile –: più facile che sia l’asino a mettere in difficoltà il fantino, non certo il contrario. È questo spirito che rende unico il Palio”. L'anno scorso si impose il Borgo di Santa Rosalia al termine di un'avvincente finale.